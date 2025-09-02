Incendio en restaurante deja un hombre sin vida en Escobedo

Autoridades investigan el hallazgo del cuerpo tras el siniestro registrado sobre la carretera a Nuevo Laredo, a la altura del Aeropuerto del Norte

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Luego de apagar un incendio en un restaurante sobre la carretera a Nuevo Laredo, personal de bomberos localizó el cuerpo de un velador entre los escombros.

El siniestro fue reportado alrededor de las 04:30 horas del lunes sobre esa carretera federal frente a las instalaciones del Aeropuerto del Norte.

Unidades de Protección Civil y de la estación de bomberos fueron desplazadas hasta este punto donde se generaba un incendio.

El fuego consumió por completo el interior del restaurante "La Jarocha".

Sin embargo, cuando el personal contra incendio comenzó las maniobras de enfriamiento localizó el cuerpo semiquemado de un hombre identificado como Ángel Araujo, de aproximadamente 45 años.

Las investigaciones revelaron que la víctima presentaba impactos de bala.

Asimismo y en base a la declaración del dueño del local, el domingo cerró el negocio a las 16:00 horas.

A esa hora solo se quedó el velador que cuida la propiedad.

Frente al local de madera, fue localizada una cámara de seguridad, cuyas imágenes están siendo analizadas.