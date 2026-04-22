Incendio en restaurante causa movilización en San Pedro

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron de inmediato al lugar para atender la situación y evaluar riesgos.

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Un incendio registrado la mañana de este martes en un restaurante ubicado en el cruce de las avenidas Diego Rivera y Batallón de San Patricio, en la colonia Valle Oriente, en el municipio de San Pedro, movilizó a cuerpos de emergencia y provocó la evacuación de al menos 100 personas.

De acuerdo con información de Protección Civil del estado, el siniestro se originó en el área de cocina, donde las llamas alcanzaron un estante, generando una considerable cantidad de humo visible desde el exterior.

Ante la situación, se procedió al desalojo tanto de trabajadores del establecimiento —la mayoría del total de evacuados— como de personas que se encontraban en inmuebles contiguos, como medida preventiva.

El incidente se registró minutos después de las 7:00 de la mañana y, pese a la magnitud del humo, no se reportaron personas lesionadas ni con síntomas de intoxicación.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de San Pedro y del estado, así como personal de Bomberos, quienes lograron controlar el riesgo y evitar que el fuego se propagara.