Incendio en quinta de Arnulfo Jr. consume tejabanes

Elementos de auxilio acudieron para combatir las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia otras áreas del predio, en el municipio de Juárez

Un incendio registrado durante la madrugada movilizó a cuerpos de auxilio hasta una quinta relacionada con el cantante Arnulfo Jr., ubicada en la colonia Lomas del Sol, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

El fuego se concentró en una parte del terreno y consumió tejabanes construidos con madera que delimitaban el inmueble, además de una estructura tipo redila utilizada para el transporte de animales y material de madera que se encontraba en el sitio.

Elementos de los cuerpos de auxilio acudieron para combatir las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia otras áreas del predio.

Finalmente, el incendio fue controlado y no se reportaron personas lesionadas.

La propiedad cobró relevancia desde julio pasado, luego de que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizara un cateo como parte de las investigaciones por el feminicidio de Pamela Yahaira.

Durante aquella diligencia, las autoridades aseguraron diversos vehículos, además de animales que se encontraban dentro del inmueble, entre ellos caballos y gallos.

La quinta permaneció bajo resguardo de las autoridades como parte de las investigaciones relacionadas con la muerte de Pamela Yahaira, quien fue víctima de una agresión y posteriormente murió a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió.

Las investigaciones llevaron posteriormente a la detención y vinculación a proceso de Arnulfo de Jesús “N”, hijo del cantante Arnulfo Jr., por su presunta participación en el feminicidio.

Ahora, semanas después del cateo, el inmueble volvió a movilizar a las autoridades, esta vez por el incendio registrado durante la madrugada.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego y no se ha establecido que el siniestro tenga relación con el feminicidio, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar cómo comenzó el incendio.