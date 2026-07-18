Incendio en predio abandonado moviliza a cuerpos de auxilio

Tras varios minutos de trabajo coordinado, el siniestro fue controlado y posteriormente liquidado, descartándose riesgos para los inmuebles aledaños

La movilización de diversas corporaciones de auxilio se registró tras el incendio de un predio abandonado ubicado en el cruce de las avenidas Félix U. Gómez y Magnolia, en la colonia Moderna en el municipio de Monterrey.

Corporaciones de auxilio combaten el incendio

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Policía de Monterrey, quienes iniciaron las maniobras para controlar el fuego y evitar que se propagara a edificios cercanos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incendio consumió basura, ropa y diversos desperdicios que se encontraban acumulados al interior del predio abandonado.

Tras varios minutos de trabajo coordinado, el siniestro fue controlado y posteriormente liquidado, descartándose riesgos para los inmuebles aledaños.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas a consecuencia del incendio y, una vez concluidas las labores, la zona quedó bajo condiciones seguras.

Imágenes: Protección Civil de Nuevo León