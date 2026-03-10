Incendio en poste de CFE causa movilización en colonia Alta Vista

El incidente se registró en el cruce de las calles Luis Elizondo y Río de Janeiro, donde comenzó a salir humo y fuego de un poste

Un poste de energía eléctrica se incendió la mañana de este lunes en la colonia Alta Vista, al sur de Monterrey, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio para evitar riesgos entre vecinos y automovilistas.

El incidente se registró en el cruce de las calles Luis Elizondo y Río de Janeiro, entre la avenida Eugenio Garza Sada y la calle Filósofos, donde comenzó a salir humo y fuego de un poste perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes atendieron el reporte como primera respuesta y procedieron a acordonar el área para impedir el paso de peatones y vehículos, con el fin de prevenir algún accidente.

De acuerdo con información en el sitio, el poste presenta varios cables y aparente deterioro por el paso del tiempo, situación que pudo haber provocado el incendio y que incluso podría afectar el suministro de energía eléctrica a vecinos del sector.

Las autoridades mantienen vigilancia en la zona mientras se evalúan los daños y se espera la intervención de personal de la CFE para realizar las reparaciones correspondientes.