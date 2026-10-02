Incendio en patio moviliza a cuerpos de auxilio en Del Valle

Cuerpos de auxilio sofocaron el fuego en un domicilio ubicado en la colonia Del Valle, evitando daños estructurales en la vivienda. (

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Un incendio registrado en el patio trasero de un domicilio movilizó a elementos de Protección Civil y policías en la colonia Del Valle, en San Pedro Garza García.

El siniestro fue reportado alrededor de las 13:51 horas en un domicilio ubicado sobre Río Balsas, en su cruce con Río Sena y Vasconcelos.

A su llegada, los cuerpos de auxilio encontraron diversos artículos consumidos por el fuego, entre ellos cajas de plástico, ropa y peluches.

Debido a que las llamas se concentraron en el patio trasero, el fuego no alcanzó el interior de la vivienda, por lo que la estructura no resultó afectada.

Los propietarios lograron salir por sus propios medios y no presentaron lesiones. Una mujer de 49 años, identificada como Mayra, fue valorada en el sitio debido a una crisis nerviosa, sin requerir traslado.

Durante las labores, los rescatistas también lograron poner a salvo a un perro dóberman, que no presentó lesiones.