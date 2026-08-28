Incendio en patio de domicilio moviliza a cuerpos de emergencia

La gran cantidad de basura almacenada generó una columna de humo que llamó la atención de vecinos, en la colonia La Banda, en Santa Catarina

Un incendio registrado en el patio de un domicilio, donde se había acumulado una gran cantidad de basura, provocó la movilización de Bomberos de Nuevo León y elementos de Protección Civil Jaguares de Santa Catarina.

El siniestro ocurrió sobre la calle Andador Francisco Villa, en la colonia La Banda, en Santa Catarina, donde las llamas comenzaron a consumir los desechos que se encontraban almacenados en el patio de una vivienda.

La gran cantidad de basura, además de algunos materiales almacenados en el lugar, generó una columna de humo que llamó la atención de vecinos y automovilistas.

El sitio se encontraba además cerca de una torre de departamentos y otras viviendas, por lo que existía preocupación ante la posibilidad de que el fuego se extendiera.

Incluso algunos vecinos se sumaron a las labores y utilizaron mangueras y cubetas con agua para tratar de contener las llamas mientras llegaban y trabajaban los cuerpos de emergencia.

Después de varios minutos de maniobras, los bomberos lograron controlar el incendio y posteriormente realizaron trabajos de enfriamiento para evitar que las llamas volvieran a aparecer.

A pesar de la cercanía con otras viviendas, no fue necesario evacuar a los habitantes de la zona y tampoco se reportaron personas lesionadas.