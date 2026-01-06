Incendio en negocio provoca evacuación en el Centro de Monterrey

En el inmueble habitan 16 personas, aunque solo siete se encontraban al interior al momento del siniestro, quienes fueron resguardadas

Un incendio movilizó a cuerpos de auxilio la noche del lunes 5 de enero en el cruce de la avenida Francisco I. Madero y la calle Mariano Arista, en el Centro de Monterrey.

El fuego presuntamente se originó en un tejaban ubicado en la parte trasera de un establecimiento dedicado a la reparación de televisores, generando alarma entre vecinos y comerciantes de la zona.

Evacuación preventiva de departamentos cercanos

De manera preventiva, se evacuaron departamentos aledaños al lugar. En el inmueble habitan 16 personas, aunque solo siete se encontraban al interior al momento del siniestro, quienes fueron resguardadas mientras se realizaban las labores de control.

Minutos más tarde, el incendio fue controlado y se descartaron personas lesionadas, así como daños en inmuebles cercanos. Posteriormente, se realizaron revisiones en el negocio para descartar riesgos adicionales.