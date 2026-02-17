Incendio en negocio de gas deja un lesionado en General Zuazua

El siniestro fue reportado sobre la avenida Santa Elena y la carretera Zuazua–Agua Fría, en la colonia Valle de Santa Elena

Un incendio en un comercio dedicado a la venta de gas movilizó a cuerpos de auxilio al municipio de General Zuazua.

¿Dónde se registró el incendio en General Zuazua?

El siniestro fue reportado sobre la avenida Santa Elena y la carretera Zuazua–Agua Fría, en la colonia Valle de Santa Elena, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León.

¿Cómo fue controlado el fuego en el comercio de gas?

De acuerdo con el informe preliminar, al arribo de las unidades el fuego se encontraba activo en el establecimiento; sin embargo, fue sofocado en su totalidad mediante el uso de maquinaria especializada.

¿Qué riesgos se reportaron tras el incendio?

Las autoridades informaron que al momento se descartan riesgos en la zona.

¿Hubo personas lesionadas durante el incidente?

Durante el incidente, una persona resultó lesionada por quemaduras y fue trasladada para recibir atención médica.