Incendio en nave de Ternium moviliza a Protección Civil

El reporte se recibió a las 22:09 horas en la colonia Industrial Nogalar; autoridades informaron que no había personas lesionadas, intoxicadas o atrapadas

Un incendio en una zona industrial de San Nicolás de los Garza movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León la noche de este jueves 12 de noviembre.

El reporte ingresó alrededor de las 22:09 horas por un siniestro en el cruce de avenida Universidad y avenida Los Ángeles, en la colonia Industrial Nogalar.

Al sitio acudió la unidad U.03 de Protección Civil estatal para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes. En el informe preliminar, la corporación indicó que no tenía registro de personas lesionadas, intoxicadas o atrapadas.

Videos compartidos en redes sociales mostraron una columna de humo negro que se elevaba desde el lugar.

La dependencia señaló que ampliará la información al concluir las labores de sofocación y enfriamiento, cuando se puedan determinar los daños y las posibles causas del incendio.