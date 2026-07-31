Incendio en Mitras Norte deja nueve evacuados y una lesionada

Las autoridades investigan el origen del incendio, aunque de manera preliminar se presume que una falla eléctrica provocó el siniestro.

Un incendio registrado durante la madrugada de este jueves movilizó a cuerpos de auxilio hasta una vivienda ubicada en la colonia Mitras Norte, en Monterrey, donde nueve personas fueron evacuadas de manera preventiva y una mujer de 53 años resultó lesionada.

La emergencia fue reportada a las 04:58 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Ciudad Mier número 419, en el cruce con Poza Rica. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego presuntamente se habría originado a consecuencia de un cortocircuito en un aparato de aire acondicionado.

Al arribo de los elementos de Protección Civil de Monterrey, Bomberos de Nuevo León y Protección Civil del Estado, se confirmó que las llamas habían consumido por completo el área de cocina y lavandería, además de provocar daños por temperatura y humo en la sala, comedor y dos recámaras.

En la vivienda habitaban Silvia, de 67 años, y Aracely, de 53 años. Esta última sufrió quemaduras de primer grado en la pierna derecha y en la planta del pie izquierdo, además de un traumatismo en el hombro derecho, por lo que fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital para su valoración médica.

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron nueve personas: las dos habitantes del domicilio afectado, cinco personas de la vivienda ubicada en Ciudad Mier número 417 y dos personas de un domicilio localizado en Poza Rica número 320, mientras se realizaban las labores para controlar el incendio.

Tras varios minutos de trabajo coordinado entre Protección Civil de Monterrey, Bomberos de Nuevo León, Protección Civil Estatal y Policía de Monterrey, el fuego fue sofocado y se eliminaron los riesgos para las viviendas contiguas.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar con precisión el origen del incendio, aunque de manera preliminar se presume que el siniestro estuvo relacionado con una falla eléctrica.