Incendio en local abandonado moviliza a cuerpos de auxilio

Las autoridades indicaron que no se registraron afectaciones en negocios cercanos, manteniendo la seguridad de la zona.

Un incendio en un comercio en aparente abandono movilizó este lunes a protección civil en Monterrey, sin que se reportaran personas lesionadas.

Según Protección Civil Nuevo León, el incidente se reportó en el cruce de Félix U. Gómez y Vía Tampico, en la colonia Privada Los Pinos.

Condiciones del local afectado

Al llegar las unidades, se confirmó que el fuego estaba concentrado en el interior del local abandonado, consumiendo principalmente basura acumulada, maniquíes y prendas de vestir.

Control y resultados de las labores

Tras poco más de 30 minutos de trabajo, el incendio fue sofocado por completo, descartándose riesgos para la población y la necesidad de evacuar personas del sector.