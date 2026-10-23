Incendio en lateral del Metro afecta vialidad en Av. Universidad

Por: Patricia Agüero 21 Octubre 2026, 07:19 Compartir

Los rescatistas acudieron al sitio para sofocar las llamas, mientras se revisaba que el fuego no hubiera afectado el cableado de la línea.

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El reporte de un incendio en las vías del Metro movilizó a los elementos de emergencias a la avenida Alfonso Reyes en Monterrey. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil municipal y estatal, así como bomberos de Nuevo León, quienes confirmaron que el siniestro se originó a un costado de las vías en un canalón donde se acumulaba basura. En el lugar se consumió una gran cantidad de basura, la cual provocó una columna de humo que se observaba desde diversos puntos. Fue luego de varias maniobras y después de varios minutos que se logró sofocar, pues la zona era de difícil acceso, ya que la entrada medía aproximadamente 40 centímetros. Las autoridades competentes realizaron recorridos de prevención, pues se temía que las llamas alcanzaran cableado de la línea del metro; sin embargo, continuó operando con normalidad.