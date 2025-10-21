Incendio en la colonia Industrial obliga a evacuar a 40 personas

El fuego consumió dos tejabanes deshabitados en Monterrey; no se reportaron lesionados, pero los daños materiales fueron totales

Un incendio registrado la noche de este lunes en la colonia Industrial movilizó a cuerpos de emergencia y provocó la evacuación preventiva de alrededor de 40 personas, luego de que las llamas consumieran dos tejabanes deshabitados.

El siniestro se reportó alrededor de las 20:16 horas en un predio ubicado sobre la calle Lima, número 2815, al norte de Monterrey. A través de la línea de emergencia, vecinos alertaron a las autoridades al percatarse del fuego que se extendía rápidamente por la zona.

De inmediato, unidades de Protección Civil de Monterrey arribaron a sitio, cuyos elementos confirmaron que el fuego se desarrollaba en dos estructuras improvisadas donde se almacenaban tarimas y láminas, materiales que avivaron las llamas.

En coordinación con Bomberos de Nuevo León, los rescatistas iniciaron labores de sofocación y control, logrando evitar que el incendio se propagara hacia las viviendas cercanas.

Por precaución, elementos de Fuerza Civil participaron en la evacuación de unas 40 personas que habitaban en los domicilios contiguos, mientras se realizaban las maniobras para eliminar cualquier riesgo de reavivamiento.

Tras varios minutos de trabajo, el fuego fue controlado y no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, aunque los daños materiales fueron totales en los tejabanes afectados.

Las labores de enfriamiento continuaron en la zona para descartar cualquier punto de calor que pudiera reactivar las llamas.