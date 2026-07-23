Incendio en la carretera Dulces Nombres provoca movilización

Al lugar arribaron elementos de Cruz Roja, Protección Civil estatal y municipal para brindar la atención correspondiente a los trabajadores

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Una fuerte movilización por parte de cuerpos de emergencia se registró en el municipio de Pesquería luego de una explosión en una fábrica.

El inmueble ubicado sobre la carretera Dulces Nombres y Serafín Peña, presuntamente se trata de una línea de tráilers en donde inició el siniestro.

Al lugar arribaron elementos de Cruz Roja, Protección Civil estatal y municipal para brindar la atención correspondiente a los trabajadores; al momento no se ha dado a conocer el dato de cuántos fueron desalojados o si se registraron personas heridas.

Elementos de Protección Civil de Monterrey también arribaron a la zona para brindar atención.

Bomberos de Nuevo León, en conjunto con demás dependencias, comienzan con las labores para tratar de reducir el fuego y apagar las llamas.

Las columnas de humo se aprecian desde diversos municipios de la zona metropolitana, como San Nicolás, Guadalupe y Monterrey.