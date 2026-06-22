Incendio en Guadalupe deja un muerto y cinco lesionados

Los cinco fueron atendidos en el sitio por personal de la Cruz Roja, Cruz Verde, y Protección Civil de Nuevo León, para después ser enviados a un hospital

Un hombre murió y cinco de sus familiares resultaron lesionados cuando un incendio consumió su vivienda en la colonia Valle Hermoso, en Guadalupe.

Al arribo de las corporaciones de auxilio, los vecinos ya habían ayudado a salir del inmueble a la mayoría de residentes.

Sin embargo, no pudieron localizar a Rubén Castillo Sampayo, de 65 años de edad.

Con el fuego incrementándose, solo pudo ser localizado sin vida momentos más tarde, cuando elementos de Bomberos municipales liquidaron el siniestro.

Fuego consumió gran parte del inmueble

La tragedia se reportó a la 1:57 de la madrugada del domingo, sobre la calle Valle de Guadalquivir, entre Valle Hermoso y Valle del Fuerte.

De acuerdo con las autoridades, el incendio fue de tal magnitud que tres cuartos fueron consumidos en su totalidad, así como la estancia de la planta alta y la sala del primer piso.

Cinco familiares resultaron lesionados

Entre los lesionados se destacó a Yessica Salas Castillo, de 26 años, quien presentaba quemaduras en el 30% de su cuerpo, así como Armandina Tamez Guerrero, de edad no referida, pero que trascendió que sufrió intoxicación.

El resto de los afectados tenían heridas por fuego de primero y segundo grado, y se identificaron como Julián, de dos años; Natalia, de nueve; así como Adrián Castillo de 33.

Los cinco fueron atendidos en el sitio por personal de la Cruz Roja, Cruz Verde, y Protección Civil de Nuevo León, para después ser enviados a un hospital.

Las causas del incendio no lograron determinarse durante la jornada.