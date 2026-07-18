Incendio en florería del Centro moviliza a cuerpos de auxilio

Trabajadores del establecimiento observaron que un cortocircuito provocó que una pared recubierta con poliuretano comenzara a incendiarse.

Un incendio registrado la mañana de este viernes en una florería ubicada en el Centro de Monterrey provocó la movilización de cuerpos de emergencia, luego de que el fuego se originara presuntamente a causa de un cortocircuito al interior del establecimiento.

El siniestro fue reportado alrededor de las 7:35 horas en el negocio Distribuidora y Follajes La Loma, ubicado en el cruce de las calles Ruperto Martínez y Venustiano Carranza Sur.

Al llegar al sitio, elementos de Protección Civil de Monterrey confirmaron que el incendio se desarrollaba en un cuarto de aproximadamente seis por tres metros que era utilizado como cocina dentro del inmueble.

De acuerdo con los primeros informes, trabajadores del establecimiento observaron que un cortocircuito provocó que una pared recubierta con poliuretano comenzara a incendiarse. Las llamas alcanzaron un colchón y papel utilizado para envolver flores, lo que favoreció la propagación del fuego.

Al percatarse de la situación, los empleados evacuaron el lugar de inmediato, por lo que no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

Las labores para controlar el incendio se realizaron de manera coordinada entre elementos de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil de Nuevo León y Bomberos de Nuevo León, quienes atacaron el fuego desde el acceso principal del establecimiento hasta lograr su extinción.

Posteriormente, los cuerpos de auxilio continuaron con las maniobras de ventilación del inmueble para eliminar el humo acumulado y evitar riesgos adicionales.

En el sitio también permanecieron elementos de la Policía de Monterrey brindando apoyo durante la atención de la emergencia.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el incendio habría sido provocado por un cortocircuito; sin embargo, serán los peritajes correspondientes los que determinen con precisión el origen del siniestro.