Incendio en Escobedo moviliza a PC; no se reportan lesionados

Un incendio en una casa de la colonia Bosques de Escobedo 2, en Nuevo León, movilizó a Protección Civil; no se reportan lesionados y se desconocen las causas

Un incendio en una casa habitación movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León la mañana de este sábado en el municipio de Escobedo.

El siniestro fue reportado en un domicilio ubicado sobre la calle Isla Santa Lucía, en la colonia Bosques de Escobedo 2.

Tras recibir el reporte, personal de Protección Civil estatal acudió al lugar para atender la emergencia y trabajar en el control y sofocación del fuego.

De acuerdo con la información preliminar, no se registraron personas lesionadas.

Las labores de los cuerpos de auxilio continuaron en la zona para descartar riesgos y evaluar los daños ocasionados por el incendio.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el siniestro.

En el lugar se mantienen elementos de auxilio para labores de enfriamiento.