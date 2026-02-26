Incendio en el río Santa Catarina provoca movilización

El siniestro fue detectado a la altura del cruce con la Avenida Cuauhtémoc, a un costado de la Avenida Morones Prieto, en sentido de oriente

Un fuerte incendio se registró la tarde de este miércoles en el lecho del río Santa Catarina, lo que provocó la movilización inmediata de distintos cuerpos de auxilio y generó afectaciones a la vialidad en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

El siniestro fue detectado a la altura del cruce con la Avenida Cuauhtémoc, a un costado de la Avenida Morones Prieto, en sentido de oriente, dentro del municipio de Monterrey.

Desde ese punto, una columna de humo comenzó a elevarse, siendo visible desde varios kilómetros a la redonda.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el origen del incendio.

Sin embargo, automovilistas que circulaban por la zona y vecinos de sectores cercanos fueron quienes se percataron del humo que emanaba del interior del cauce del río, realizando múltiples reportes a las líneas de emergencia para solicitar la intervención de las autoridades.

Minutos más tarde arribaron al sitio elementos de Bomberos de Nuevo León, en coordinación con personal de Protección Civil de Nuevo León y de Protección Civil de Monterrey, quienes iniciaron de inmediato las labores para sofocar las llamas, las cuales consumían principalmente maleza, y materiales de desecho acumulados en el lecho del río.

Tras varios minutos de intensos trabajos, los cuerpos de emergencia lograron controlar el fuego, evitando que se propagara hacia zonas aledañas o representara un riesgo mayor para automovilistas y viviendas cercanas.

Posteriormente, se llevaron a cabo labores de enfriamiento en el área afectada para prevenir una posible reactivación del incendio.

El incidente provocó una intensa carga vehicular, ya que las unidades de emergencia obstruyeron parcialmente uno de los carriles de circulación sobre Morones Prieto, mientras continuaban las labores en el lugar.

Las autoridades permanecieron en la zona y no se reportaron personas lesionadas, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del siniestro.