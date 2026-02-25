Incendio en el río La Silla moviliza a cuerpos de emergencia

El siniestro se registró a la altura de la colonia Lagos del Bosque, sobre la calle Lagos de Xochimilco, donde vecinos reportaron el siniestro

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio registrado en el cauce del río La Silla provocó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales al sur de la ciudad de Monterrey, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro se registró a la altura de la colonia Lagos del Bosque, sobre la calle Lagos de Xochimilco, donde vecinos del sector comenzaron a notar una columna de humo que salía del interior del río.

Ante la situación, habitantes de la zona realizaron el llamado a las autoridades, al considerar que el fuego representaba un riesgo para viviendas cercanas y áreas de paso.

De acuerdo con los primeros reportes, algunos vecinos intentaron contener las llamas de manera inicial utilizando cubetas con agua y mangueras; sin embargo, el fuego continuó propagándose debido a las condiciones del terreno y a la presencia de material inflamable en el área.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey, en coordinación con la policía municipal, quienes de inmediato aseguraron la zona para evitar el acercamiento de curiosos y reducir cualquier riesgo adicional.

Posteriormente, comenzaron las labores de sofocación del incendio, el cual avanzaba con rapidez a lo largo del cauce.

Las acciones se enfocaron en controlar el fuego y evitar que se extendiera hacia zonas aledañas, especialmente áreas habitacionales y de vegetación cercana.

Tras varios minutos de trabajos coordinados, los cuerpos de emergencia lograron controlar el incendio, descartando riesgos mayores para la población.

Una vez sofocadas las llamas, las autoridades permanecieron en el sitio realizando labores de enfriamiento, con el objetivo de prevenir que el fuego pudiera reavivarse. La zona continuó bajo supervisión durante un periodo adicional como medida preventiva.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que las autoridades indicaron que se realizará una revisión del área para determinar el origen del siniestro.

Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier situación similar y evitar la quema de basura o materiales que puedan generar incendios, especialmente en zonas naturales o cauces de ríos.