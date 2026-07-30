Incendio en el lecho del río Santa Catarina provoca movilización

El lugar es de difícil acceso, por lo que los bomberos tuvieron que brincar el muro y dar línea para las mangueras de agua y lograr así contener las llamas

Un incendio en el lecho del río Santa Catarina movilizó a los elementos de Bomberos Nuevo León, a la altura de la avenida Pedro Martínez.

Tras las altas temperaturas, los incendios incrementan en zonas con pastizales secos; sin embargo, fue en menos de cinco horas que el fuego volvió a aparecer en la misma zona.

El lugar es de difícil acceso, por lo que los bomberos tuvieron que brincar el muro y dar línea para las mangueras de agua y lograr así contener las llamas.

Fue luego de minutos que, por segunda ocasión, el fuego fue sofocado, realizando trabajos de enfriamiento para evitar que se reavivara.

Ante las temperaturas que rebasarán los 38 y 39 grados, se exhorta a las personas:

• Evitar arrojar colillas de cigarros

• No dejar botellas de vidrio, que puedan ocasionar el efecto lupa

Ante cualquier situación o fuego, llamar al 911 para reportarlo.