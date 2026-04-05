Incendio en edificio de zona Tec moviliza a autoridades

Un presunto cortocircuito en un sistema de aire acondicionado habría originado el incidente en un edificio de departamentos, al sur de Monterrey

Una intensa movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León se registró la noche del miércoles en la colonia Tecnológico, tras reportarse un incendio al interior de un edificio.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:40 horas en el cruce de las calles Químicos y Filósofos, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un presunto cortocircuito en un sistema de aire acondicionado habría originado el incidente.

Fueron vecinos del sector quienes, al percatarse de la presencia de humo, solicitaron el apoyo de las autoridades, lo que derivó en la rápida movilización de los cuerpos de auxilio. A su arribo, los rescatistas procedieron a evacuar el inmueble debido a la acumulación de humo en el interior.

Las labores se enfocaron en el control del riesgo, la eliminación de posibles fuentes de fuego y la ventilación del edificio, a fin de evitar mayores afectaciones.

Pese a lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas, quedando únicamente daños materiales en el área afectada.

El operativo concluyó minutos después, una vez que la situación fue controlada y el inmueble quedó fuera de peligro.