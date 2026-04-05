Incendio en departamento provoca evacuación en Valle Oriente

Elementos de Bomberos y Protección Civil ingresaron al inmueble para realizar maniobras de control y sofocación, logrando contener el fuego

Un incendio registrado al interior de un departamento en la torre Lativ, ubicada en la colonia Valle Oriente, en el municipio de San Pedro, generó la movilización de cuerpos de auxilio durante la noche.

Movilización de cuerpos de emergencia

El siniestro fue reportado a las 21:00 horas en un edificio situado sobre la calle María Izquierdo, hasta donde arribaron unidades de Protección Civil de San Pedro, tras el reporte de fuego en un inmueble de varios niveles.

A la llegada de los rescatistas, se confirmó que el incendio se localizaba en el cuarto piso, específicamente en el área de la cocina de un departamento. En el sitio, trabajadores intentaban controlar las llamas con sus propios medios antes del arribo de las autoridades.

De acuerdo con los primeros informes, el espacio afectado correspondía a una habitación que aún se encontraba en proceso de construcción, y una posible falla eléctrica en la zona de la cocina habría sido el origen del incendio.

Control del fuego y evacuación

Elementos de Bomberos y Protección Civil ingresaron al inmueble para realizar maniobras de control y sofocación, logrando contener el fuego y evitar su propagación a otras áreas del edificio.

Como medida preventiva, al menos 25 personas fueron evacuadas del inmueble, mientras que tres individuos fueron valorados en el lugar por personal de auxilio, sin que se reportaran traslados a hospitales.

Labores posteriores y seguridad

Tras controlar la situación, los cuerpos de emergencia llevaron a cabo labores de ventilación en el área afectada, con el objetivo de descartar riesgos adicionales para los habitantes del edificio.