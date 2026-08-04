Incendio en departamento moviliza a cuerpos de auxilio

Los bomberos tuvieron que derribar la puerta del departamento para ingresar y combatir el fuego, debido a que el propietario no se encontraba

Un incendio registrado al interior de un departamento provocó la movilización de elementos de Bomberos Nuevo León y cuerpos de auxilio en los Condominios Constitución, en el municipio de Monterrey.

El siniestro fue reportado en un departamento ubicado en el edificio 38, en la planta baja, donde vecinos del segundo piso comenzaron a percibir un fuerte olor a humo, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades.

Al arribar al sitio, los bomberos tuvieron que derribar la puerta del departamento para ingresar y combatir el fuego, debido a que el propietario no se encontraba en el lugar al momento de la emergencia.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni las causas que originaron el incendio.

Nota En desarrollo…