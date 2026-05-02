Incendio en comercio moviliza a cuerpos de auxilio en Monterrey

De acuerdo con el reporte, el fuego consumió basura, cartón, cigarros y parte de un refrigerador en la zona superior del negocio

Un incendio en un inmueble utilizado como comercio generó la movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Arturo B. de la Garza, en el municipio de Monterrey.

El siniestro se registró en el cruce de las calles Hilario Martínez y Alfredo Garza Ríos, donde a la llegada de Protección Civil Nuevo León, elementos de Fuerza Civil ya combatían el fuego con extintores, por lo que se solicitó el apoyo de Bomberos de Nuevo León para su control total.

De acuerdo con el reporte, el fuego consumió basura, cartón, cigarros y parte de un refrigerador en la zona superior del negocio.

Como medida preventiva, se procedió a cortar el suministro eléctrico para evitar mayores riesgos.

El incendio fue sofocado en su totalidad y no se reportaron personas lesionadas.