Incendio en comercio de Guadalupe deja siete locales afectados

19 Enero 2026

Protección Civil de Nuevo León confirmó el siniestro en el área de frutas y verduras del comercio denominado “Roes Hermanos”

Un incendio en un comercio ubicado sobre la avenida Israel Cavazos, en su cruce con Benito Juárez, en la colonia Cerro Azul, movilizó a cuerpos de emergencia estatales y municipales. ¿Dónde se registró el incendio? Personal de Protección Civil de Nuevo León confirmó el siniestro en el área de frutas y verduras del comercio denominado “Roes Hermanos”. Daños registrados en el lugar En el sitio ya se encontraban trabajando elementos de Bomberos de Guadalupe, quienes informaron que el fuego afectó al menos siete locales comerciales, consumiendo principalmente plástico, tarimas y cartón. Situación actual del siniestro Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas y las autoridades señalaron que el incendio se encuentra controlado. Las causas que originaron el siniestro aún son desconocidas.