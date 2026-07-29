Incendio en Centro Médico Alfa moviliza a bomberos en Guadalupe

Las autoridades informaron que no fue necesario evacuar el inmueble y que tampoco se registraron personas intoxicadas o con lesiones.

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Un incendio registrado durante la noche del martes en las instalaciones del Centro Médico Alfa, en el municipio de Guadalupe, provocó la movilización de corporaciones de emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas ni evacuadas.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte fue recibido a las 23:29 horas y el incidente quedó controlado a las 00:15 horas de este miércoles.

El siniestro ocurrió en el inmueble ubicado en el cruce de Independencia Poniente y Josefa Ortiz de Domínguez, en la zona Centro de Guadalupe.

Al arribo de los rescatistas, el personal del hospital se encontraba en el exterior del edificio y señaló que uno de los equipos de aire acondicionado presentó un cortocircuito, lo que originó fuego en una habitación localizada en la segunda planta, donde se almacenaban medicamentos.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Guadalupe y Bomberos de Guadalupe realizaron maniobras coordinadas para sofocar el incendio y evitar su propagación a otras áreas del centro médico.

Las autoridades informaron que no fue necesario evacuar el inmueble y que tampoco se registraron personas intoxicadas o con lesiones.

Tras controlar la situación, el sitio quedó bajo resguardo de las autoridades municipales, quienes continuarán con las diligencias correspondientes para determinar las causas del incidente.