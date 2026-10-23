Incendio en centro comercial de Linares deja un lesionado

En el lugar, una persona resultó lesionada y fue atendida y trasladada a un hospital de la localidad, así mismo, los clientes y empleados fueron evacuados

Un incendio en un centro comercial se registró en Linares, provocando la movilización de los cuerpos de emergencia.

Bomberos de Linares con tres unidades acuden para atender el reporte de una explosión e incendio en el área de cocina, en el lugar al momento reportan un lesionado.

Los cuerpos de emergencia trabajaron para controlar el incendio y evitar su propagación.

Evacúan a clientes y empleados del establecimiento

En el lugar, una persona resultó lesionada y fue atendida y trasladada a un hospital de la localidad, así mismo, los clientes y empleados fueron evacuados de esta tienda.

Unidades de emergencia, paramédicos de la Cruz Roja realizaron labores para atender a los heridos.

Controlan incendio e investigan las causas

Al momento, el incendio fue controlado y no representa riesgo para la población.

Las causas del incendio son investigadas por las autoridades de seguridad pública.