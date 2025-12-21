Incendio en casa moviliza a cuerpos de emergencia en Guadalupe

Un incendio en una casa habitación de tres plantas se registró en el cruce de las calles Los Pinos y Peñasco, en la colonia Nuevo Almaguer en el municipio de Guadalupe, lo que provocó la movilización de corporaciones de auxilio.
Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Bomberos de Guadalupe arribaro al sitio, quienes confirmaron que el fuego se encontraba confinado únicamente en el primer piso del domicilio, donde se quemaba principalmente ropa y objetos diversos.
Los bomberos lograron sofocar el incendio y realizar labores de enfriamiento.
Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas y se descarta cualquier riesgo para la zona