Incendio en casa moviliza a cuerpos de emergencia en Guadalupe

Por: Jared Villarreal 20 Diciembre 2025, 12:03

Protección Civil de Nuevo León y Bomberos de Guadalupe confirmaron que el fuego afectó el primer piso del inmueble, donde prendas de vestir resultaron afectadas

Un incendio en una casa habitación de tres plantas se registró en el cruce de las calles Los Pinos y Peñasco, en la colonia Nuevo Almaguer en el municipio de Guadalupe, lo que provocó la movilización de corporaciones de auxilio. Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Bomberos de Guadalupe arribaro al sitio, quienes confirmaron que el fuego se encontraba confinado únicamente en el primer piso del domicilio, donde se quemaba principalmente ropa y objetos diversos. Los bomberos lograron sofocar el incendio y realizar labores de enfriamiento. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas y se descarta cualquier riesgo para la zona