Incendio en casa deja a hombre con quemaduras graves

Siniestro en Urbi Villa del Cedro dejó tres lesionados; uno fue hospitalizado con quemaduras tras presunto accidente con tanque de gas.

Elementos de emergencia se movilizaron tras el reporte de un incendio en una casa habitación registrado en la calle Paseo los Olivos, en la colonia Urbi Villa del Cedro, en Monterrey.

Bomberos controlan incendio en vivienda

Elementos de Bomberos Nuevo León realizaron maniobras para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

Atienden a tres personas lesionadas

Mientras tanto, personal de la Cruz Roja brindó atención a tres personas lesionadas. Uno de ellos, identificado como César Salinas, de 52 años, fue trasladado al Hospital Universitario al presentar quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte del cuerpo.

También fueron atendidas Claudia Elizabeth Guajardo Morín, de 55 años, quien presentó golpe en tobillo y brazo, así como Galilea Elizabeth Salinas Guajardo, de 23 años, con esguince en el tobillo derecho.

Incendio habría iniciado al cambiar tanque de gas

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio presuntamente inició cuando el hombre intentaba cambiar un tanque de gas mientras fumaba, lo que habría provocado el siniestro.