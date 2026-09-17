Incendio en casa de La Alianza alarma a vecinos de Monterrey

La vivienda tenía una importante acumulación de basura, situación que habría contribuido a que el fuego se propagara rápidamente.

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Una casa en condición de abandono terminó consumida por el fuego durante la mañana de este miércoles en la colonia La Alianza, al norte de Monterrey, donde las llamas también alcanzaron parte de una vivienda aledaña.

El incendio fue reportado alrededor de las 6:50 de la mañana, cuando aparentemente comenzó a salir fuego del inmueble ubicado sobre las calles 23 de Noviembre y Fomento Rural. En el interior había muebles, madera y tejabanes, materiales que rápidamente fueron alcanzados por las llamas.

Vecinos de la zona observaron que el fuego comenzaba a extenderse hacia las propiedades cercanas, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Elementos de Bomberos de Nuevo León acudieron al sitio y trabajaron para controlar y sofocar el incendio.

Aunque no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, una vivienda contigua resultó afectada por la radiación del fuego y el calor generado durante el siniestro.

María Guadalupe, propietaria de la casa afectada, señaló que desde hace tiempo los vecinos habían reportado ante el municipio las condiciones de abandono del inmueble, donde se acumulaba una gran cantidad de basura y madera.

La mujer explicó que el lugar se había convertido además en un foco de infección, debido a la presencia de roedores y otros animales que eran atraídos por los desechos acumulados.

“Ya habían realizado diferentes reportes y nadie hacía nada. Hasta el día de hoy”, señaló.

Tras el incendio, María Guadalupe mostró los daños ocasionados en el exterior de su domicilio y pidió la intervención de las autoridades municipales para determinar las afectaciones y apoyarla con la reparación de su vivienda.

“Que el municipio me ayude para reparar el daño de mi estructura, porque es un foco de infección con la basura. Había roedores, había basura desde adelante hasta atrás”, relató.

La afectada aseguró que las llamas y el intenso calor provocaron daños visibles en la estructura exterior de su domicilio y manifestó su intención de realizar la denuncia correspondiente para que se determine quién deberá hacerse responsable por las afectaciones.

Bomberos lograron controlar el incendio antes de que se propagara a otras viviendas, mientras que vecinos insistieron en la necesidad de retirar la basura y los materiales acumulados en el predio abandonado para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.