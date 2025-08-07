Incendio en casa abandonada moviliza a cuerpos de auxilio

Autoridades no descartan que personas en situación de calle hayan iniciado el fuego en el inmueble ubicado en el Centro de Monterrey

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio registrado en una vivienda abandonada del Centro de Monterrey provocó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Jerónimo Treviño y Serafín Peña.

Aunque aún se desconocen las causas que originaron el fuego, autoridades señalaron que el inmueble es frecuentemente ocupado por personas en situación de calle, por lo que no se descarta que alguna de ellas haya iniciado el fuego.

Elementos de bomberos de Nuevo León y Protección Civil del estado acudieron de inmediato al lugar para controlar las llamas, las cuales se intensificaron debido a la gran cantidad de basura y desechos acumulados en el interior del inmueble.

Tras sofocar el incendio, Protección Civil procedió a asegurar la zona, descartando riesgos para la población y concluyendo las labores sin reporte de personas lesionadas.

La Policía de Monterrey apoyó en las diligencias correspondientes y en el control del tráfico, ya que la vialidad en la zona fue cerrada temporalmente durante las labores de emergencia.