Incendio en casa abandonada deja un detenido en Monterrey

Tras el reporte, arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey y Nuevo León, quienes, en conjunto con Bomberos de NL, lograron mitigar el incendio.

La mañana de este sábado se registró un incendio en una vivienda abandonada, ubicada en el cruce de Washington y Platón Sánchez, en el Centro de Monterrey.

Tras el reporte, arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey y Nuevo León, quienes, en conjunto con Bomberos de NL, lograron mitigar el incendio.

Inmueble ocupado por personas en situación de calle

La Policía de Monterrey confirmó que el inmueble era utilizado por personas en situación de calle y que el fuego consumía principalmente basura acumulada, presuntamente encendida por una de estas personas.

Detención y control del incendio

Los agentes de seguridad detuvieron a un hombre, quien sería el presunto responsable del incendio.

El incendio fue atendido y controlado en pocos minutos, sin que se reportaran personas lesionadas.