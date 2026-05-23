Incendio en carro de agencia provoca movilización en San Pedro

De acuerdo con la información de Protección Civil de San Pedro, el incidente se originó tras un corto circuito en las baterías.

Una intensa movilización de cuerpos de auxilio se registró luego de reportarse una fuga térmica en baterías de desecho de ion-litio, situación que fue controlada rápidamente sin que se reportaran personas lesionadas ni daños materiales.

De acuerdo con la información de Protección Civil de San Pedro, el incidente se originó tras un corto circuito en las baterías, lo que activó los protocolos internos de emergencia y provocó la evacuación preventiva de 52 empleados y clientes del establecimiento.

Elementos de emergencia acudieron al sitio y lograron controlar la situación al colocar las baterías en contenedores con agua, evitando que el incidente escalara o representara riesgo para negocios cercanos y vecinos del sector.

Autoridades informaron que la evacuación se realizó de manera rápida y efectiva mediante las brigadas internas de emergencia de los establecimientos involucrados.

Tras quedar controlada la situación, las personas evacuadas regresaron a sus actividades con normalidad.