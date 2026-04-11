Incendio en camioneta moviliza a cuerpos de auxilio en San Pedro

Elementos de Protección Civil de San Pedro y del Estado realizaron labores para asegurar la zona y controlar el derrame, descartando riesgos adicionales

Un conato de incendio de un vehículo en el municipio de San Pedro Garza, provocó la movilización de diferentes cuerpos de emergencia en la zona.

El incidente se registró en el cruce de Cromo y Marga, en la colonia San Pedro 400, donde una camioneta Chevrolet S10 presentó una falla en el sistema de combustible, derivada de una fuga de gasolina que provocó el inicio del fuego en el área del motor.

El incendio fue controlado por los propios propietarios, mientras que elementos de Protección Civil de San Pedro y del Estado realizaron labores para asegurar la zona y controlar el derrame, descartando riesgos adicionales y sin presentar personas lesionadas.