Incendio en bodega moviliza a cuerpos de emergencia en Monterrey

Por: Esmeralda Valdez

29 Enero 2026, 20:13

Las autoridades informaron que el incendio quedó controlado y no representa riesgo para la población ni para los inmuebles cercanos

Se registró un incendio al interior de una bodega ubicada en la Privada Revolución número 3924, en la colonia Burócratas del Estado, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el siniestro ocurrió en un comercio donde se almacenaba pedacería de poliuretano de alta densidad, lo que provocó la rápida propagación de las llamas. 

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, así como la unidad contra incendios, quienes lograron controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas.

De manera preliminar, se indicó que el incendio habría iniciado luego de que una paloma se posara sobre un alambrado con electricidad y, al caer sobre el material inflamable, provocara el fuego.

Las autoridades informaron que el incendio quedó controlado y no representa riesgo para la población ni para los inmuebles cercanos.

