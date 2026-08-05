Incendio en bodega moviliza a cuerpos de auxilio en Monterrey

Un incendio consumió una bodega abandonada en el Centro de Monterrey y movilizó a cuerpos de emergencia; no se reportaron personas lesionadas.

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Un incendio registrado durante la noche del lunes en una bodega abandonada del Centro de Monterrey movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente fue reportado alrededor de las 22:10 horas en el cruce de las calles Villagrán y Carlos Salazar, donde ciudadanos alertaron sobre humo y fuego al interior de un inmueble en desuso.

A la llegada de elementos de Protección Civil de Nuevo León, en el sitio únicamente se encontraba personal de la Policía de Monterrey, por lo que se solicitó el apoyo de Bomberos de Nuevo León para combatir el siniestro.

De acuerdo con el informe oficial, el fuego se concentraba en uno de los cuartos del edificio abandonado. Tras una inspección, las autoridades confirmaron que se trataba de basura acumulada que se incendiaba dentro del establecimiento, el cual, según vecinos, suele ser utilizado como refugio por personas en situación de calle.

Bomberos realizaron las maniobras para sofocar completamente el incendio y eliminar cualquier riesgo de propagación hacia otras áreas del inmueble o construcciones cercanas.

Las corporaciones informaron que no hubo personas lesionadas ni fue necesaria la evacuación de habitantes de la zona.

Una vez controlada la emergencia, las unidades de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León reanudaron sus recorridos de vigilancia.

Las causas que originaron el incendio no fueron determinadas y serán motivo de las investigaciones correspondientes.