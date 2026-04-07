Incendio en bodega moviliza a cuerpos de auxilio en Apodaca

El incendio habría consumido material plástico almacenado en la bodega, lo que generó una densa columna de humo, en el Parque Industrial El Milagro

Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes 6 de abril generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio en el municipio de Apodaca, luego de que se reportara el siniestro al interior de una bodega ubicada en el Parque Industrial El Milagro.

El reporte fue recibido alrededor de las 01:20 horas, lo que provocó el despliegue inmediato de unidades de emergencia hacia el cruce del bulevar Julián Treviño Elizondo y el Camino Vecinal al Milagro, donde se confirmaba la presencia de fuego en el inmueble.

De acuerdo con los primeros informes, el incendio habría consumido material plástico almacenado en la bodega, lo que generó una densa columna de humo que pudo ser observada desde distintos puntos a la redonda, alertando a trabajadores y habitantes de zonas cercanas.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas, mientras que las labores se concentraron en el control y sofocación del fuego, así como en evitar su propagación hacia áreas contiguas dentro del complejo industrial.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio para atender la emergencia, manteniéndose en evaluación las condiciones del inmueble y las posibles causas que originaron el siniestro. Autoridades señalaron que la información continuará actualizándose conforme avancen las investigaciones.