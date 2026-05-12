Incendio en bodega deja cuatro intoxicados en San Nicolás

Las autoridades informaron que el incendio ya fue controlado, mientras continúan las revisiones en la zona para descartar riesgos.

Un incendio registrado en una bodega de la Central de Abastos en San Nicolás dejó como saldo cuatro personas intoxicadas, además de una intensa movilización de cuerpos de auxilio.

El siniestro fue reportado sobre la Calle E, al interior del complejo comercial, de acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el fuego se originó en el sótano de una bodega donde se almacenaban tarimas y aguacates, provocando una fuerte acumulación de humo.

Durante las labores de atención, cuatro personas fueron valoradas por presentar síntomas de intoxicación, presuntamente derivados de la inhalación de humo.

Las autoridades informaron que el incendio ya fue controlado, mientras continúan las revisiones en la zona para descartar riesgos.