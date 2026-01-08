Incendio en bodega de un domicilio en Linares causa movilización

En el lugar donde se registró el incendio arribaron los cuerpos de emergencia combatiendo el fuego en la bodega construida de madera

El incendio en una bodega en un domicilio durante la madrugada de hoy movilizó a los cuerpos de emergencia en Linares.

El incendio se registró en la calle Venustiano Carranza en el Ejido Emiliano Zapata al norponiente de la cabecera municipal.

En el lugar donde se registró el incendio arribaron los cuerpos de emergencia combatiendo el fuego en la bodega construida de madera que era utilizado adjunto a la vivienda del domicilio.

El material madera y lamina, con el que estaba construido fue propicio para que el fuego rápidamente consumiera la bodega.

En el lugar no reportaron personas heridas únicamente en daños materiales al interior del lugar.