Incendio en basurero moviliza a bomberos en Guadalupe

Por: Marcial Pasarón 31 Marzo 2026, 11:29 Compartir

Durante algunos minutos la vialidad se vio comprometida por la presencia de los efectivos de rescate y de tránsito municipal.

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El incendio de un basurero en la vía pública provocó la movilización de bomberos en Guadalupe. La columna de humo que alarmó a quienes caminaban por esa zona, ocurrió alrededor de las 8 de la mañana. Se dio a conocer que el siniestro fue reportado en el cruce de la avenida Miguel Alemán y San Rafael. Hasta este lugar llegaron elementos de la Estación de Bomberos, quienes sofocaron el fuego en cuestión de minutos. Durante algunos minutos la vialidad se vio comprometida por la presencia de los efectivos de rescate y de tránsito municipal. Trascendió que el fuego pudo haber sido provocado por alguna persona en condiciones de calle.