Incendio en basurero deja sin clases a la Prepa Álvaro Obregón

Estudiantes de la Unidad I, en Churubusco, comenzaron a ser informados sobre suspensión de actividades presenciales, luego del incendio registrado la madrugada

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La mañana comenzó de manera distinta para los estudiantes de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, Unidad I, en Churubusco.

Alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando comenzaba el turno matutino, los alumnos fueron informados de que no permanecerían en las instalaciones y que las clases se realizarían de manera virtual.

La decisión fue tomada luego del incendio registrado durante la madrugada en un basurero de Servicios Públicos Municipales, ubicado en la colonia Venustiano Carranza, en las inmediaciones del plantel.

A través de un aviso, la preparatoria informó a la comunidad estudiantil que, por motivos ajenos a la institución y por recomendación de las autoridades de Seguridad y Protección Civil, las actividades presenciales quedarían suspendidas.

La medida también alcanzó al turno vespertino, por lo que los alumnos de ambos turnos tomarán clases de manera virtual este martes 11 de agosto.

Además, fue cancelado también el servicio social para los estudiantes que lo realizan dentro de las instalaciones de la Unidad I.

El incendio comenzó alrededor de la 1:02 de la madrugada, en el cruce de las calles Francisco Beltrán y Plan de Guadalupe. De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, las llamas afectaron aproximadamente 400 metros cuadrados de ramas y basura acumulada.

Bomberos de Nuevo León, Protección Civil estatal y municipal, así como elementos de Protección Civil de San Nicolás, trabajaron para controlar el fuego y evitar que se propagara.

Aunque el incendio fue controlado, durante la mañana continuaron los trabajos de remoción y enfriamiento del material combustible con apoyo de maquinaria pesada, con el objetivo de evitar que las llamas se reavivaran.

Así, lo que comenzó como una mañana normal de regreso a clases terminó con estudiantes fuera del plantel y tomando sus actividades desde casa, mientras las autoridades mantienen vigilancia en la zona.

La Prepa Álvaro Obregón permanece atenta a las indicaciones de Seguridad y Protección Civil.