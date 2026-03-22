Incendio en baldío moviliza a Protección Civil en Escobedo

Los elementos de emergencia realizaron descargas de agua con el objetivo de evitar que el fuego se propagara hacia una bodega cercana

Un incendio en un terreno baldío provocó la movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este sábado 21 de marzo de 2026 en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Reporte y ubicación del siniestro

El incidente fue reportado alrededor de las 14:19 horas en el cruce de Libramiento Noroeste y Carretera a Colombia, en el municipio de Escobedo.

Tras el llamado de auxilio, elementos de Protección Civil Nuevo León, acudieron al sitio para atender la emergencia.

Acciones para contener el fuego

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, en el lugar se registró la quema de llantas dentro del terreno baldío, lo que generó una importante columna de humo.

Los elementos de emergencia realizaron descargas de agua con el objetivo de evitar que el fuego se propagara hacia una bodega cercana y viviendas en la zona.

Asimismo, se informó que fue necesario solicitar apoyo de pipas de agua para reforzar las labores de control del incendio.

Labores continúan en la zona

Hasta el momento, los cuerpos de auxilio continúan trabajando en el sitio para sofocar por completo el siniestro y evitar riesgos adicionales para la población.

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