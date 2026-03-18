Incendio en baldío moviliza a cuerpos de emergencia en Juárez

Por: Gladys Zavaleta 17 Marzo 2026, 12:32 Compartir

Dentro del terreno se encontraban llantas, las cuales fueron consumidas por el fuego, por lo que se implementaron labores para su contención y liquidación

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Elementos de emergencia atendieron la mañana de este martes un incendio registrado en un terreno baldío en el municipio de Juárez. De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte se recibió alrededor de las 08:45 horas en el cruce de las secciones 53 y 66 de la colonia Lomas del Sol, donde se registraba un incendio en un predio baldío. Las autoridades informaron que dentro del terreno se encontraban llantas, las cuales eran consumidas por el fuego, por lo que se implementaron labores para su contención y posterior liquidación. En las acciones participan elementos de Protección Civil de Juárez, Bomberos de Juárez, personal de Servicios Públicos, pipas municipales y elementos de Seguridad Pública. Hasta el momento, las autoridades continúan con los trabajos en el lugar y se mantienen pendientes de ampliar la información conforme avance la atención del siniestro.