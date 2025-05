 Incendio en baldío en carretera a Saltillo; riesgo de propagación

Un incendio se registró nuevamente en un terreno baldío ubicado en la colonia Privadas de Santa Catarina, generando preocupación por el riesgo de propagación a zonas residenciales aledañas. El siniestro ocurrió sobre la carretera a Saltillo, a la altura del kilómetro 63.

Aunque las causas del incendio no han sido confirmadas, autoridades no descartan que pudiera haberse originado por el llamado “efecto lupa”, ya que en el área se encontró basura que pudo haber contribuido al inicio del fuego. Las llamas consumieron principalmente matorral bajo y, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con Protección Civil y Bomberos del municipio de Santa Catarina, así como Bomberos de Nuevo León, respondieron al llamado. El incendio fue controlado y sofocado, eliminando cualquier riesgo de expansión.

