Incendio en baldío amenaza con alcanzar gasolinera en San Nicolás

El fuego avanzó entre la maleza y basura acumulada en el predio, ubicado prácticamente a un costado de la estación de servicio, por lo que existía preocupación

Un incendio registrado en un predio baldío generó momentos de preocupación durante la mañana de este martes en el municipio de San Nicolás de los Garza, debido a que las llamas se encontraban a unos cuantos metros de una gasolinera.

El siniestro comenzó alrededor de las 7:07 horas, cuando automovilistas que circulaban por la avenida Manuel L. Barragán se percataron del fuego al interior del terreno y rápidamente dieron aviso a los cuerpos de emergencia.

La alerta provocó la movilización de elementos de Protección Civil de San Nicolás, quienes acudieron hasta la calle Ejército Mexicano, en la colonia Las Misiones, para combatir las llamas.

El fuego avanzaba entre la maleza y basura acumulada en el predio, ubicado prácticamente a un costado de la estación de servicio, por lo que existía preocupación de que pudiera extenderse y alcanzar las instalaciones de la gasolinera.

Los elementos de emergencia trabajaron para contener el incendio y, después de varios minutos, lograron sofocar las llamas antes de que alcanzaran la gasolinera, evitando que la emergencia pudiera convertirse en un riesgo mayor.

De manera preliminar, elementos que acudieron al sitio señalaron que una de las posibles causas del incendio habría sido una fogata encendida por personas en situación de calle, la cual presuntamente se salió de control y alcanzó la maleza seca del terreno.

Afortunadamente, el incendio fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas o intoxicadas, mientras que las autoridades realizaron las labores correspondientes para evitar que el fuego pudiera reavivarse.