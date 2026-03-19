Incendio destruye vehículo y bodega en Juárez

Se estableció que el incendio movilizó a elementos de la estación de Bomberos del municipio y a personal de rescate de Protección Civil del estado.

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Un incendio destruyó un automóvil y una bodega en el municipio de Juárez.

El siniestro fue reportado cerca de las siete de la mañana del miércoles en la calle Jesús García 129 en la colonia Héroe de Nacozari.

Las llamas que presuntamente indicaron en unas llantas se propagó en cuestión de minutos y alcanzó otros artículos flamantes.

El fuego destruyó además un automóvil que estaba estacionado en el interior de esa construcción y otros artículos almacenados.

Se estableció que el incendio movilizó a elementos de la estación de Bomberos del municipio y a personal de rescate de Protección Civil del estado.

Durante las maniobras contra incendio no se reportaron personas lesionadas.

Además se descartó la evacuación de vecinos que radican cerca de la bodega, pero se desconocen las causas que originaron el fuego.