Incendio destruye una camioneta en La Estanzuela

Bastaron unos minutos para que una camioneta cargada con desechables fuera consumida por un incendio en La Estanzuela.
El incendio ocurrió cerca de las 11:00 horas del miércoles en el cruce de las calles La Estanzuela y la avenida Cerradas de Valle Alto al sur de Monterrey.
La columna de humo que se observaba desde varios kilómetros provocó alarma entre los automovilistas y comerciantes.
Antes de que elementos de la estación de bomberos y Protección Civil llegaran al lugar, las llamas ya habían envuelto por completo la camioneta.
Además habían alcanzado dos árboles de aproximadamente 10 metros de alto y cables de energía eléctrica y de comunicaciones.
La vialidad hacia la colonia la Estanzuela y Fomerrey 45 se vio afectada ya que la calle fue cerrada por elementos de movilidad.
Se dio a conocer que el conductor de la camioneta logró salir a tiempo luego de que automovilistas lo alertaron sobre las llamas que salían por debajo del motor.
El chofer relató a los oficiales de tránsito que se dirigía a entregar un cargamento de desechables a un negocio sobre la avenida la Estanzuela.