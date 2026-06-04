Incendio destruye una camioneta en La Estanzuela

Se dio a conocer que el conductor de la camioneta logró salir a tiempo luego de que automovilistas lo alertaron sobre las llamas que salían por debajo del motor

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Bastaron unos minutos para que una camioneta cargada con desechables fuera consumida por un incendio en La Estanzuela.

El incendio ocurrió cerca de las 11:00 horas del miércoles en el cruce de las calles La Estanzuela y la avenida Cerradas de Valle Alto al sur de Monterrey.

La columna de humo que se observaba desde varios kilómetros provocó alarma entre los automovilistas y comerciantes.

Antes de que elementos de la estación de bomberos y Protección Civil llegaran al lugar, las llamas ya habían envuelto por completo la camioneta.

Además habían alcanzado dos árboles de aproximadamente 10 metros de alto y cables de energía eléctrica y de comunicaciones.

La vialidad hacia la colonia la Estanzuela y Fomerrey 45 se vio afectada ya que la calle fue cerrada por elementos de movilidad.

Se dio a conocer que el conductor de la camioneta logró salir a tiempo luego de que automovilistas lo alertaron sobre las llamas que salían por debajo del motor.

El chofer relató a los oficiales de tránsito que se dirigía a entregar un cargamento de desechables a un negocio sobre la avenida la Estanzuela.