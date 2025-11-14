Incendio despierta a familia en su domicilio en Monterrey

El incendio fue eliminado y sofocado en su totalidad trabajando de manera coordinada Protección Civil de Monterrey con Bomberos de Nuevo León

Un incendio despertó a los habitantes de un domicilio en la colonia Barrio San Carlos al norte de Monterrey.

Mediante la línea de emergencia de Protección Civil Monterrey recibieron el reporte sobre el incendio de un vehículo.

Al arribo, de los rescatistas y del Cuerpo de Bomberos, evaluan la situación en una camioneta tipo Van la cual se incendia en el área del porche del domicilio, consumiéndose en su totalidad.

A causa de la radiación y temperatura, se afecta la parte baja y alta de la estructura frontal del domicilio.

Seis personas fueron desalojadas del domicilio afectado, entre ellos una mujer embarazada de 33 años sufrió una lesión por caída al resbalar. Fue valorada por personal de unidad médica de Cruz Roja y posteriormente trasladada al Hospital Miller.

Los demás residentes, incluyendo a cuatro menores de edad, resultaron sin lesiones.

El incendio fue eliminado y sofocado en su totalidad trabajando de manera coordinada Protección Civil de Monterrey con Bomberos de Nuevo León