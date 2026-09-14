Incendio deja a tres mujeres intoxicadas en Juárez

Un fallo en la instalación eléctrica generó un siniestro, el cual consumió muebles y electrodomésticos durante la madrugada.

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Tres mujeres resultaron intoxicadas durante un incendio en su vivienda, en Juárez.

El siniestro, de acuerdo con las investigaciones preliminares, inició por un cortocircuito en la instalación eléctrica del domicilio, ubicado en la colonia Monte Kristal.

Las llamas consumieron electrodomésticos, ropa y muebles de madera.

Aunque lograron salir antes de sufrir quemaduras o heridas, las habitantes del inmueble sí presentaron síntomas de intoxicación.

Fueron atendidas por personal de Protección Civil municipal y estatal, quienes mediante tanques de oxígeno lograron que las afectadas se estabilizaran.

Tras ser auxiliadas en el sitio, se descartó que requirieran traslado médico de emergencia.

En tanto, elementos de Bomberos de Juárez controlaron el fuego antes de que se extendiera más allá del cuarto donde inició.

La movilización ocurrió durante la madrugada del domingo sobre la calle Montevideo.